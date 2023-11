Chiara Ferragni, la cabina armadio è clamorosa: Fedez choccato

Occhi puntati sulla nuova casa dei Ferragnez. L'attico e super attico a CityLife di Chiara Ferragni e del marito è, da settimane, sotto la lente di ingrandimento. Tutti curiosi, anche se l'atteso home tour ancora non è arrivato. Qualcosa però, con la consueta ironia, ha fatto vedere Fedez. In particolare, si è soffermato sulla nuova cabina armadio della moglie che ha definito come "La Rinascente". Ed è diventato immediatamente virale il video in cui lui corre per mostrare quanto sia grande. All'interno, oltre allo spazio per scarpe, borse e abiti, anche un lavandino da parrucchiere per i capelli. Migliaia, anche su twitter, i commenti degli utenti. In tanti sottolineano l'oggettiva bellezza della cabina armadio, anche se c'è chi ammette: "E' più grande di casa mia".