Lorenzo Amoruso: "Ho sbagliato con Manila Nazzaro, ma non sono violento"

Lorenzo Amoruso è tornato a parlare della sua rottura con Manila Nazzaro, avvenuta un anno fa in maniera piuttosto burrascosa. A Verissimo la soubrette ha accusato pesantemente l'ex compagno , che si è così difeso sulle pagine di Novella 2000. " È stata lei a cambiare negli ultimi mesi in cui stavamo insieme e non la riconoscevo più. Tant'è che io dopo il nostro addio ho scelto di confrontarmi con un professionista e lei poco dopo ha presentato pubblicamente il nuovo compagno", ha detto l'ex calciatore riferendosi alla storia d'amore tra Manila e il ballerino Stefano Oradei. "Io per lei mi sono trasferito da Firenze a Roma, addirittura comprando casa. Probabilmente non c'era la stessa visione del rapporto, perché secondo me quando due persone vogliono stare insieme non c'è bisogno delle nozze per certificare il sentimento", ha aggiunto.

Lorenzo Amoruso: "È mancata l'onestà da parte di Manila"

"Fino a quando ho detto sì a tutto le cose andavano bene, quando ho iniziato a prendere posizione, sono diventato un mostro. Dopo Capodanno avevo capito che la nostra relazione non funzionava più. E c'erano troppe discussioni inutili. Probabilmente in quel momento lei aveva iniziato a frequentare un'altra persona, e forse lo sentiva anche da prima", ha confidato Lorenzo Amoruso, che già in passato aveva alluso alla possibilità che la storia tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei fosse iniziata ben prima che il loro rapporto si interrompesse. E poi: "Era finito l'amore da parte sua? Ci può stare. Ma è mancata l'onestà di dirmi: 'Tra noi è finita', invece di fare di tutto per farmi sentire colpevole".

Lorenzo Amoruso: "Non sono un uomo violento"

Lorenzo Amoruso ha puntato il dito contro l'ex Manila Nazzaro: "Lei ha detto cose assurde: è vero che abbiamo litigato, ma penso che succeda in ogni coppia. Tra noi non c'erano problemi insormontabili, ma Manila addirittura ha detto che la nostra relazione era tossica, che l'ho umiliata, denigrata...È stata tradita la mia fiducia, mi prendo parte delle responsabilità: quando una storia finisce le colpe sono a metà come le ragioni. Ma io sono stato sincero". L'ex difensore ha ammesso i propri sbagli: "Sono andato oltre con le parole, ma non sono un violento come mi ha dipinto lei. Le ho detto che le auguravo la menopausa e che per lei Miss Italia era finita nel 1999: queste sono le cose che ho detto. Sono cose brutte, ma è stato peggio essere accusato di violenza, soprattutto in questi tempi dove le donne sono troppo spesso protagoniste di cronaca nera".

Lorenzo Amoruso e l'aborto di Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso ha inoltre menzionato il dramma condiviso con Manila Nazzaro, quello dell'aborto spontaneo. "Le rimprovero di aver raccontato di aver perso la bambina. Quello era un dolore privato che tale doveva rimanere. Lei ha anche detto che io l'avevo lasciata quando avevamo perso la bambina, ma io ho pianto per tre giorni di fila. Quando mi sono ripreso le ho detto che non era il caso di forzare le cose, magari con l'inseminazione artificiale. Le ho detto che se avessimo avuto un figlio insieme sarebbe stato bellissimo, ma se non l'avessimo avuto eravamo già una famiglia: io, lei e i suoi figli. Cono loro ho vissuto a Roma e sì, eravamo una famiglia".