Amoruso contro Manila Nazzaro: "Aveva un altro", lui è un volto noto della tv

Manila Nazzaro ha tradito Lorenzo Amoruso?

"L’ho sempre amata, io ho cambiato la mia vita per lei, ho messo lei e suoi bambini davanti a tutto e tutti" - ha aggiunto Lorenzo Amoruso a proposito della rottura con Manila Nazzaro avvenuta dopo sei anni insieme, un aborto spontaneo e una proposta di matrimonio - "Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno. Se lei ha scelto il chiodo scaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me. Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto - probabilmente già prima mi viene da pensare - si frequentava già con un altro".

Manila Nazzaro, chi sarebbe l'altro uomo

Secondo indiscrezioni riportate da Today l'altro uomo di Manila Nazzaro, quello di cui parla Lorenzo Amoruso, sarebbe Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le Stelle. I due sarebbero stati pizzicati più di una volta insieme e in atteggiamenti complici. Oradei è stato al centro del gossip qualche anno fa quando l'ex fidanzata Veera Kinnunen, anche lei insegnante di ballo del programma di Milly Carlucci, ha chiuso la loro lunga relazione per stare con l'ex giocatore Dani Osvaldo.