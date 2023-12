De Paul e Tini Stoessel: ritorno di fiamma?

Rodrigo De Paul e Tini Stoessel sono tornati insieme? Da settimane si susseguono in Argentina voci di un ritorno di fiamma tra il calciatore dell'Atletico Madrid e la cantante nota in Italia per la serie tv Violetta. Di recente sui social network entrambi si sono mostrati con lo stesso braccialetto oro, che a molti sembra un prezioso pegno d'amore. Non solo: dopo l'ultima vittoria dell'Argentina sul Brasile il giocatore davanti alle telecamere ha salutato "una persona molto speciale per me", senza però rivelare il nome. Per tanti nient'altro che Tini, che è sempre stata nel cuore di De Paul.