De Paul e Tini si sono lasciati: lei beccata con un attore famoso

Rodrigo De Paul e Tini Stoessel non stanno più insieme. A dare l'annuncio è stata sui social network la cantante argentina: "Volevo dirvi che con Rodrigo abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione. Abbiamo vissuto momenti molto belli, dove ho avuto l’opportunità di incontrare una persona che amo e rispetto molto. Ci siamo sostenuti a vicenda in momenti molto importanti delle nostre vite. Grazie mille per l’amore e il rispetto". Ignoti i motivi della rottura anche se pare che la distanza non abbia aiutato: lei in Argentina, lui in Spagna dove è impegnato con l'Atletico Madrid.