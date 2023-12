Il gossip su Maria Esposito e Ultimo: solo amici?

In attesa di tornare a indossare i panni di Rosa Ricci in 'Mare Fuori 4' - in uscita nei primi mesi del 2024 - Maria Esposito è stata scelta da Ultimo come protagonista del videoclip 'Occhi Lucidi', l'ultima canzone del cantautore romano. Nel filmato è evidente la complicità e l'intesa tra i due, tanto che qualcuno ha ipotizzato un presunto flirt.