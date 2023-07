Rosa Ricci di Mare Fuori: "Riconquisterò il mio amore", ecco chi è

Rosa Ricci di Mare Fuori, le confidenze di Maria Esposito

"L'amore per me è tutto, quando amo sono una ragazza che si concede totalmente al proprio partner", ha fatto sapere Maria Esposito, per poi aggiungere: "Sono una ragazza semplicissima, che crede, lotta e si impegna tutti i giorni per conseguire il suo sogno nel cassetto, quello di diventare un'attrice apprezzata da tutti, totalmente diversa dal personaggio di Rosa Ricci. Quando mi associano a lei provo un po' di disagio perché ho un altro carattere, sono una timida e fragile". Attualmente la diciottenne è sul set della quarta stagione di Mare Fuori, che andrà in onda nel 2024.