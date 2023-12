"Stefano De Martino è arrabbiato con Belen e corre ai ripari": cosa ha fatto

A Che tempo che fa Stefano De Martino si è mostrato tranquillo e pacato dopo l'intervista bomba di Belen Rodriguez a Domenica In , quella in cui la soubrette argentina ha parlato dei presunti tradimenti dell'ex marito. In realtà, stando a quanto riporta Dagospia, l'ex ballerino di Amici sarebbe su tutte le furie: "Persone a lui vicine raccontano: "È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip". La vendetta la Rodriguez l'ha servita nel salotto di Mara Venier parlando di ben dodici tradimenti, lo ha fatto nel momento in cui l'ex ballerino prestato alla conduzione ha messo in atto la famosa "operazione pulizia".

Stefano De Martino è arrabbiato con Belen Rodriguez

"Lo stesso De Martino stupito per lo "spu*****mento" avvenuto nell'azienda per cui lavora da qualche anno. In molti hanno però notato il comportamento quasi frenato della zia Mara Venier che avrebbe potuto affondare parecchio ma ha scelto una linea più asciutta - si legge sul portale - Non ha chiesto, per esempio, a Belen Rodriguez del flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi. "Graziato" da Venier proprio mentre i beninformati assicurano che la showgirl argentina non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta".

Stefano De Martino corre ai ripari dopo l'intervista di Belen

Il settimanale Oggi aggiunge che De Martino avrebbe deciso di affidarsi ad una squadra di professionisti per attuare un'operazione di riposizionamento della sua immagine pubblica. Le decisione di non pubblicare quasi mai foto sui social, se non pochi e mirati scatti, e la scelta di apparire in tv solo in determinati programmi sarebbero veicolate da "una potente squadra di professionisti della comunicazione con la supervisione dell'influente agente televisivo Beppe Caschetto. Un basso profilo e apparizioni centellinate e selezione scrupolosa dei media con cui interagire". L'obiettivo? Il Festival di Sanremo 2025.