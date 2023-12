Shakira e Piqué: la tragedia mai raccontata che ha rovinato il rapporto

A quasi due anni dalla rottura continuano ad emergere dettagli scomodi sul rapporto tra Shakira e Piqué , durato oltre dieci anni. Secondo alcuni gossip emersi dal programma tv spagnolo Gossip No Like, la cantante e l'ex difensore del Barcellona avrebbero perso una bambina prima della separazione definitiva. A quanto pare la popstar era in attesa di una figlia, grazie alla fecondazione in vitro, che avrebbe perso a causa di un aborto spontaneo dopo aver scoperto del tradimento dell'ex calciatore .

Shakira e Piqué tra aborto e tradimento

Piqué avrebbe iniziato ad uscire con Clara Chia Marti, sua attuale compagna, proprio mentre la colombiana era in dolce attesa. Stando alle indiscrezioni riportate in trasmissione, Shakira non sarebbe riuscita a portare a termine la sua terza gravidanza per via di un'infezione batterica, la toxoplasmosi. E in un momento così doloroso Gerard Piqué avrebbe iniziato a frequentare Clara Chia Marti, incurante dello stato d'animo della popstar. Per ora i diretti interessati non hanno né confemato né smentito.