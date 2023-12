Tra Piqué e Shakira cambia tutto: arriva la svolta inaspettata

Importante novità tra Gerard Piqué e Shakira. Dopo le revenge song, le frecciatine a mezzo stampa e la guerra in tribunale per la gestione dei figli, il rapporto tra l'ex calciatore del Barcellona e la cantante è cambiato. La giornalista Lorena Vazquez ha rivelato al programma tv Y Ahora Sonsoles che i due sono tornati ad avere un legame pacifico. "Parlano tra di loro, senza l'aiuto di avvocati, come accaduto nell'ultimo anno - ha spiegato la cronista - Hanno deciso di ricucire una relazione pacifica per il bene di Milan e Sasha, che hanno dieci e otto anni".