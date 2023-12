"Piqué aveva lasciato Clara per tornare con Shakira": il retroscena bomba

Nuovi gossip su Shakira, Piqué e Clara Chia Marti

Dopo aver tradito Shakira con Clara Chia Marti, conosciuta in un club di Barcellona grazie ad alcuni amici in comune, Piqué ha provato a tornare tra le braccia della madre dei suoi figli ma invano. I vari tentativi della coppia non sono andati a buon fine e l'artista lo canta chiaramente in una delle sue revenge song per l'ex compagno: "Non tornerò più da te anche se mi supplicherai o piangerai". Dunque Piqué avrebbe cercato di riavvicinarsi a Shakira anche per tenere la famiglia unita ma senza successo. E dopo questo fallimento avrebbe deciso di riprovarci con Clara, diventata qualche mese dopo la sua compagna ufficiale.

Il triangolo amoroso tra Shakira, Piqué e Clara Chi Marti

"Ci hanno provato, ma non ha funzionato. La loro era, ed è, una relazione molto appassionata, nel bene e nel male. Lui è così tornato nel suo appartamento in Muntaner Street e ha iniziato la sua vita da single. Shakira, a quel tempo (aprile 2022), era completamente all'oscuro della relazione che il suo ex aveva già con Clara Chia e solo nel mese di agosto ha dato un nome e un volto alla sua sostituta", rivelano su El Periodico. Secondo altre fonti la crisi tra Shakira e Piqué sarebbe iniziata dopo un aborto spontaneo della musicista, in dolce attesa per la terza volta dopo Milan e Sasha. Una gravidanza mai portata a termine che avrebbe particolarmente segnato la coppia, unita per oltre un decennio.

Chi è il nuovo fidanzato di Shakira: Rafael Arcuate

Se Piqué fa già sul serio con Clara Chiara Marti, pure Shakira sembra aver finalmente trovato l'amore giusto. Il giornalista Javier Ceriani ha smentito i presunti flirt con Lewis Hamilton, Tom Cruise e Jimmy Butler: "Shakira oggi ha a cuore un'altra persona: Rafael Arcuate. È un produttore argentino musicale di 44 anni, che conosce Shakira da anni e ha sempre avuto un debole per lei. Shakira è finalmente pronta a lasciarsi andare e la sua famiglia ha conosciuto Rafa, che approva in pieno". Arcuate vive a Miami, città dove di recente Shakira ha traslocato dopo la separazione dall'ex difensore.