Belen scatenata: dopo Antonino arriva il gesto contro Stefano De Martino

Belen Rodriguez più scatenata che mai. I difficili mesi della depressione hanno temprato il carattere della soubrette argentina, che non è più disposta a perdere il suo tempo in relazioni sbagliate. Di recente l'ex conduttrice di Tu si que vales si è scagliata contro l'ex compagno Antonino Spinalbese , dal quale due anni fa ha avuto la figlia Luna Marì. Belen ha parlato di un padre assente, che riesce a lavorare solo grazie alla notorietà acquisita con questa liaison (risale ad un anno fa la partecipazione al Grande Fratello Vip). "Ci vediamo in tribunale", ha tuonato la Rodriguez, per poi passare ad un nuovo gesto contro l'ex marito Stefano De Martino che, stando al racconto della showgirl, avrebbe tradito Belen più di dodici volte.

Belen e Stefano oggi il rapporto è più teso che mai

Belen Rodriguez ha smesso di seguire Stefano De Martino su Instagram, da sempre il suo social network preferito. Il defollow è arrivato dopo il monologo dell'ex ballerino allo show su Rai 2 'Da Natale a Santo Stefano'. Il conduttore ha ricordato l'incidente in moto con l'ex moglie, avvenuto agli inizi della loro relazione nata dietro le quinte del talent show di Maria De Filippi: "Sono in moto, Belen è seduta dietro di me e le sue braccia sono attorno alla mia vita e io accelero, perché ogni volta che accelero lei si stringe a me. E a me piace. Siamo insieme da tre giorni, ho 22 anni e io sono innamorato pazzo". Nonostante la presenza di Santiago, Belen e Stefano oggi non hanno mantenuto un buon rapporto.