Elisabetta Canalis parla per la prima volta del divorzio e del nuovo compagno

Dopo mesi di silenzio assordante, Elisabetta Canalis ha finalmente ufficializzato pubblicamente la sua separazione da Brian Perri , il chirurgo ortopedico sposato nel 2014. "Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri - ha dichiarato la soubrette in un'intervista rilasciata a Grazia - Siamo separati ma non ancora legalmente divorziati".

"Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo", ha aggiunto Elisabetta Canalis, che per il momento non tornerà a vivere in Italia nonostante la rottura con Perri. La decisione è stata presa per la figlia Skyler Eva, che oggi ha otto anni.

Elisabetta Canalis non torna a vivere in Italia dopo il divorzio

Elisabetta Canalis ha chiarito: "Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne".

Elisabetta Canalis parla del nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu

In merito al nuovo fidanzato, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, Elisabetta Canalis ha confidato: "Posso dire solo che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare ‘alla big picture’, il quadro generale, per credere nel futuro".