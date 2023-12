Belen querela Antonino e l'avvocato fa una rivelazione importante

È ufficialmente guerra tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese . L'ex hair stylist ha accusato la soubrette argentina di non avergli fatto vedere la figlia Luna Marì a Natale e di averla portata con sé in Argentina per Capodanno senza il suo consenso. Diversa la versione fornita dalla showgirl sui social network che dopo aver risposto per le rime all'ex compagno ha deciso di passare alle vie legali. Belen ha infatti querelato Antonino mentre l'avvocato della Rodriguez ha fatto una rivelazione importante.

Antonino Spinalbese: ora parla l'avvocato di Belen Rodriguez

Giuseppe Russo, l’avvocato di Belen Rodriguez, ha fatto sapere tramite una nota pubblicata da La Stampa: “Stante le ultime esternazioni non veritiere e frequentazioni della bambina a intermittenza (ricordando una lunga assenza da settembre 2022 a febbraio 2023 per la partecipazione al Grande Fratello vip), sarà il tribunale a regolamentare le modalità di visita alla piccola, finora lasciate libere”.

Anche Antonino Spinalbese ha querelato Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha querelato a sua volta Belen per essere "fuggita" in Argentina con Luna Marì senza il suo consenso. Ma il legale della soubrette ha precisato che la Rodriguez è volata in Sudamerica "nel suo pieno diritto", spiegando: "Il padre non poteva negare il consenso, per lo più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza, pure essendone a conoscenza da settimane".