Stefano De Martino e la storia con Alessia Marcuzzi. Belen: "Confermo"

Belen Rodriguez vuota finalmente il sacco. Dopo aver spifferato a Domenica In i presunti tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino, la soubrette ha confermato un gossip di tre anni fa, quello di una presunta liaison tra l'ex ballerino di Amici e Alessia Marcuzzi. "Belen continua a dire la tua e a zittire tutti. Io adoro il gossip e i pettegolezzi. Ps: Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera", ha scritto una follower. La risposta di Belen non è tardata ad arrivare e ha lasciato tutti di sasso: "Confermo", ha scritto la Rodriguez in maniera chiara e concisa.