Belen mostra la sua vecchia casa in Argentina: cosa aveva scritto sulle pareti

Belen Rodriguez è tornata in Argentina per una vacanza con la famiglia, i figli Santiago e Luna Marì e il nuovo compagno Elio Lorenzoni. Un viaggio ampiamente documentato sui social network: la soubrette ha mostrato ai follower la casa in cui abitava prima del suo trasferimento in Italia, avvenuto quando era poco più che maggiorenne. Un rudere in disuso ma fino a qualche decennio fa curato nei minimi dettagli. Un edificio in legno immerso nella natura che si estende su due livelli, il cui secondo piano è stato costruito negli anni da Gustavo Rodriguez, il papà di Belen. L'ingresso era sul lato e dava accesso sia a uno studio con computer e bagno che a una zona living con salotto e angolo cottura.