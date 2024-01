Cristiano Ronaldo, sesto figlio in arrivo? La foto sospetta di Georgina

Cicogna in volo per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Solo qualche giorno fa si vociferava di una crisi tra i due ma in realtà la coppia è più solida e unita che mai e a quanto pare pronta ad allargare la famiglia. L'ultima foto social dell'influencer ha scatenato i rumor circa una presunta nuova gravidanza. Georgina ha postato su Instagram uno scatto in cui è nel jet privato di Ronaldo e a molti non è sfuggito un pancino sospetto. Alle domande dei follower, poi, la Rodriguez ha preferito non rispondere.