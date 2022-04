Ronaldo difende il figlio: “Indossa ciò che vuoi, non quello che vogliono”

Guai a criticare Cristiano jr. , il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo . Nelle vesti di papà, il portoghese ha infatti difeso il suo ragazzo, criticato per la combinazione di felpa e calzini mostrati in una foto su Instagram in cui appare insieme alla nonna Dolores Aveiro. I due sono in atteggiamento affettuoso e Cristiano jr. indossa una felpa con il marchio Nike e calzini con il marchio Adidas .

“Tanti commenti ridicolizzano Cristiano jr.”

Come scrive lo spagnolo As, tanti sono stati i commenti che hanno ridicolizzato il ragazzino per la combinazione dei marchi. L'ex Juventus Cr7 non ha fatto attendere la sua risposta e ha scritto: “Indossa quello che vuoi, non quello che vogliono”. La stella portoghese, con questa frase, ha ricevuto ben 10 mila 'mi piace', in tanti hanno applaudito. Dolores Aveiro ha poi postato un'altra foto in cui il nipote indossa scarpe Adidas Yeezy Foam Runner, prodotto del brand in collaborazione con Kanye West. Qui Ronaldo senior ha precisato su Instagram: “Non sono per chi vuole, ma per chi può”.

Ronaldo: a breve le nozze con Georgina

Intanto filtrano alcune voci sulla vita privata del campione del Manchester United. Ronaldo avrebbe infatti finalmente chiesto a Georgina Rodriguez di sposarlo, anche se non è stata ancora fissata una data. I due hanno avuto una figlia insieme, poi ci sono altri tre figli a cui Georgina fa da mamma e, infine, sempre Georgina è incinta di due gemelli. La coppia si è formata nel 2016, dopo che un anno prima Ronaldo aveva rotto con la modella Irina Shaik.