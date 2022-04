Cristiano Ronaldo è costato migliaia di euro a questo tifoso: e tutto per niente...

Caro Ronaldo, ma quanto mi costi. Non si parla di trattative di mercato ma di tentativi, finora malriusciti, di veder giocare il campione portoghese dal vivo. Il protagonista di questa storia è Chris Broome, 43 anni, che da anni insegue l'attaccante del Manchester United in giro per il mondo insieme al figlio. E tutto per niente, almeno fino a ora. L'uomo - residente a Yatton, Somerset, sud dell'Inghilterra - ha provato il tutto per tutto per esaudire il sogno del figlio, grandissimo tifoso di CR7, che non è ancora riuscito a godere di un "Siuu" dal vivo allo stadio.