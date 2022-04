"Cristiano Ronaldo mantiene Georgina": la cifra al mese è pazzesca

Una sorta di "stipendio" per mantenere Georgina e permetterle di occuparsi di spese e cura dei figli, in modo da non far mancare loro niente, sarebbe questo il sostegno economico che Cristiano Ronaldo darebbe alla sua dolce metà alla fine di ogni mese. Secondo El Nacional.cat la cifra ammonterebbe a 100 mila euro e si aggiungerebbe ai circa 8 mila euro che Georgina incassa grazie alla sua popolarità sui social. Sempre secondo il quotidiano catalano, i soldi di CR7 servirebbero ufficialmente per pagare le spese e prendersi cura dei figli, secondo lo stile di vita a cui sono abituati.