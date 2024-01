Barbara D'Urso torna in tv: doppia proposta per la conduttrice

Il futuro di Barbara D'Urso è ancora in tv nonostante la rottura con Mediaset. Stando a quanto riporta Novella 2000, Rai e Discovery sono più che interessati ad avere quella che un tempo veniva chiamata Lady Cologno. Un gruppo non esclude l’altro perché la Rai e anche le altre emittenti private non sono più così propense ad avere contratti di esclusiva con i personaggi e così per Carmelita potrebbero aprirsi due strade diverse e allo stesso tempo stimolanti. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma più volte la D'Urso ha espresso la volontà di continuare a lavorare sul piccolo schermo.