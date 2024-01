Batosta per Barbara D'Urso: si complica il suo ritorno in tv

È sempre più lontano il ritorno di Barbara D'Urso in televisione. La conduttrice napoletana manca ormai dal piccolo schermo dallo scorso giugno dopo il burrascoso divorzio da Mediaset. Di recente si era parlato di un approdo in Rai o a Discovery ma sembra proprio che per il momento non ci sia alcun progetto concreto per la 66enne. La tv di Stato non pare interessata a collaborare con Carmelita mentre su Discovery Dagospia ha rivelato: "Barbara D’Urso andrà a Discovery? I colpi di scena sono dietro l’angolo ma anche qui la fantasia corre più veloce, da fonti vicine all’azienda apprendiamo che non sarebbe al momento previsto nessun programma per Barbara d’Urso e non sarebbe in un corso una trattativa con la conduttrice".