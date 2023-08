Barbara D'Urso fuori da Mediaset: retroscena sul cachet da 15 milioni di euro

Continua a far chiacchierare l'addio forzato di Barbara D'Urso a Mediaset . La conduttrice è rimasta senza programmi e a dicembre scadrà il suo contratto con l'azienda fondata da Silvio Berlusconi. Di recente Dagospia ha posto un indovinello ai suoi lettori che sembra proprio rivolto a Barbarella: "Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco. Negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro . Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?”.

Quanto guadagnava Barbara D'Urso a Mediaset? L'indiscrezione

Secondo Fanpage l'indovinello si riferirebbe proprio a Barbara D'Urso: "I 15 milioni degli ultimi quattro anni diventerebbero 45 milioni allargando l’esame agli anni trascorsi in Mediaset. Cifre importanti. È stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a chiarire che da parte della conduttrice sarebbe arrivata la richiesta di due prime serate garantite che non rientravano in ciò che Mediaset era in grado di affidarle, soprattutto a quelle stesse cifre”. A questo punto le posizioni delle due parti sarebbero arrivate a essere inconciliabili e i rapporti si sarebbero deteriorati in maniera definitiva.