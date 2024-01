"Fare un bilancio del 2023 è impossibile. La paura di essere fraintesa e strumentalizzata è tanta, e forse per questo mi sono rifiutata di fermarmi a riflettere fino ad ora. Ma la condivisione è l’unico modo che conosco per essere fedele al vivere, e non posso voltargli le spalle". Questo è l'incipit di un lungo messaggio che Giorgia Soleri ha affidato al suo profilo Instagram per raccontare l'anno appena passato, tra gioie e dolori, successi e amori finiti.