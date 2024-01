Antonella Fiordelisi in love. Da qualche mese l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che presto tornerà in tv come concorrente di Pechino Express, frequenta Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham. Una storia d'amore nata sui social network che sta diventando seria tanto che la 25enne ha preso una decisione importante. Non solo lezioni intense di inglese e viaggi frequenti a Londra - dove il giocatore vive e lavora - ma anche maggiore riservatezza rispetto al passato.