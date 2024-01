"Alessia Marcuzzi ti stai preparando per Stefano De Martino?", e lei risponde

Alessia Marcuzzi ha deciso di parlare per la prima volta del presunto flirt con Stefano De Martino, spifferato prima dagli esperti di gossip e poi da Belen Rodriguez. La conduttrice ha deciso di replicare con ironia ad una domanda pungente di un follower. "Ti stai preparando per Stefano De Martino?", ha chiesto un utente commentando una clip condivisa dalla Marcuzzi su Instagram in cui la presentatrice si immortala mentre si prepara per uscire. E questa volta Alessia ha voluto rispondere per le rime...