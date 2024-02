Dybala e l'avvertimento di Oriana su figli e matrimonio: la rivelazione

Oriana, figli e matrimonio: l'ultimatum a Dybala

A parlarne è stata Catherine Fulop, la madre di Oriana Sabatini, che ha rilasciato un'intervista al programma 'Partners of the Show' svelando alcune dettagli sulle nozze: "Sono felice, ma non posso dire nulla. Sarà il 20 luglio, la festa degli amici, e sarà un matrimonio molto classico". Poi la futura suocera dell'attaccante della Roma racconta l'avvertimento di Oriana su matrimonio e figli: "Dybala ha sempre detto a mia figlia 'perché vuoi sposarti? Non mi sposerò mai'. E lei gli ha sempre risposto 'beh, se non mi sposerai, non avremo figli. Faremo un figlio soltanto dopo il matrimonio'".