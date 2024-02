Isola dei Famosi 2024, chi sono i nuovi opinionisti e inviato

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 l'8 aprile. Alla conduzione non ci sarà più Ilary Blasi bensì Vladimir Luxuria, fino allo scorso anno opinionista del reality show. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio e TvBlog, accanto all'ex parlamentare ci saranno Sonia Bruganelli - che torna a fare l'opinionista dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip - e Alvin, ex inviato della trasmissione.