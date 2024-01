"Isola dei Famosi, fuori Ilary e Alvin: nuova conduttrice e opinionista"

Rivoluzione a L'Isola dei Famosi 2024. Secondo le indiscrezioni nella nuova edizione del reality show Mediaset non ci saranno più Ilary Blasi e Alvin, rispettivamente nei ruoli di conduttrice e inviato. Non a caso nell'ultima intervista a Verissimo dell'ex moglie di Francesco Totti non si è fatto alcun cenno al programma, che tornerà in onda su Canale 5 ad aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello. Dagospia ha rivelato: "Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare su Vladimir Luxuria per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. L’opinionista promossa sul campo conduttrice al posto di Ilary Blasi, nonostante le smentite di rito l’ex parlamentare avrebbe girato ben due numeri zero. Il risultato? Vladimir, malgrado i dubbi della società di produzione Banijay, si avvicina a grandi falcate verso l’obiettivo. A un passo dal sì definitivo". Dunque, come accaduto con Alfonso Signorini, anche l'ex parlamentare diventerà conduttrice dopo essere stata a lungo opinionista della trasmissione.