Melissa Satta e l'indizio sul San Valentino con le amiche: mistero Berrettini

Melissa Satta ha deciso di trascorrere San Valentino sulla neve con le amiche e il figlio Maddox, nato dal matrimonio naufragato con Kevin-Prince Boateng. Di Matteo Berrettini neanche l'ombra: l'ennesimo indizio di una love story che sembra ormai conclusa. Il tennista in questi giorni è concentrato sugli allenamenti, più che mai determinato a tornare in campo dopo un lungo stop. A quanto pare la coppia sarebbe scoppiata: da giorni si seguono voci di rottura che non sono state né confermate né smentite dai diretti interessati.