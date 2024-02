Berrettini e la verità sulla rottura con Melissa Satta: "Vi dico tutto"

Sì, Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati. Dopo settimane di gossip, la conferma è arrivata dal tennista che in conferenza stampa ha dichiarato: “Immaginavo che la domanda sarebbe arrivata. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo un rapporto bellissimo, abbiamo grande stima uno per l’altro, non andrò oltre questo perché non mi piace parlare della mia vita privata, la ringrazio per questo anno bellissimo”.