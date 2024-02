Berrettini diretta, segui la conferenza stampa LIVE

Matteo Berrettini torna a parlare. Il tennista romano svelerà tutto sulle sue condizioni fisiche, il suo stato d'animo, e soprattutto annuncerà la data del suo rientro in una conferenza stampa in diretta streaming che seguiremo live.

12:51

Berrettini: "Non giocherò Indian Wells"

“In questo momento il ranking mi interessa meno. Mi interessa tornare a giocare partite con giocatori di livello. Non giocherà Indian Wells, l’idea è tornare a Phoenix e Miami. Andiamo giorno per giorno, settimana per settimana, mi sento sempre meglio. Poi tutta la stagione sulla terra”.

12:48

Berrettini: "Io e Melissa Satta non stiamo più insieme"

“Immaginavo che la domanda sarebbe arrivata. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo un rapporto bellissimo, abbiamo grande stima uno per l’altro, non andrò oltre questo perché non mi piace parlare della mia vita privata, la ringrazio per questo anno bellissimo”

12:47

Berrettini e i tifosi

L’ultimo video che mi è uscito in maniera naturale è un ringraziamento per l’affetto. Sentire tutto quell’affetto dei familiari, degli amici, mi ha aiutato tantissimo. Il momento più bello? La settimana di Wimbledon dell’anno scorso è stata speciale perché sono arrivato lì senza allenamento e mi ha ricordato quanti sacrifici ho fatto e quanti ne sto facendo per tornare. L’affetto dei tifosi, dimostrato anche nella Coppa Davis in cui non ho giocato. Mi sono sentito fiero e orgoglioso di quello che sono, perché non è solo il giocatore, ma anche la persona”.

12:44

Berrettini: "Ho fatto tanti test per capire"

“Mi hanno rigirato come un pedalino, ho fatto tanti test per capire, ci sono mille motivi, forse lo stress che arreca il tennis, porta sicuramente a uno stress alto, che però non giustifica così tante cose. Le cose positive è che non sono usciti deficit incredibili, sono uscite cose su cui devo lavorare, come ad esempio che ho una scogliosi da quando ero piccolo, stiamo lavorando molto sulla postura, anche sulle rotazioni, per i miei problemi agli addominali. Stiamo lavorando tanto, anche aggiungendo membri del team”.

12:42

Berrettini: "Il problema parte dal fisico"

“Sicuramente è sempre partito tutto dal corpo, non sentendomi bene fisicamente, poi quello che è successo è che nella mia carriera mi sono sempre aiutato con la testa. Quello che è successo è che mi sono sentito stanco di superare questi problemi fisici, è come se avessi esaurito quel serbatoio di energia, e quindi mi sono trovato in una fase di stallo in cui non sapevo a cosa aggrapparmi. Però è partito dal problema fisico, non mentale, però le cose vanno di pari passo”.

12:40

Berrettini: "Sto curando i dettagli, ho nuovi stimoli"

“Francisco Roig è un allenatore molto tecnico, quindi stiamo lavorando anche dal punto di vista tecnico, come colpire la palla, tanti piccoli dettagli, è veramente un lavoro interessante perché include il mio tennis a 360 gradi. Mi dà nuovi stimoli fondamentali per scendere in campo, mi sto trovando molto bene ho una grandissima energia”

12:38

Berrettini: "Sono stati mesi duri, ma ne sono fuori"

Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a giocare a tennis, competere, quello che amo più fare e questo mi ha fatto soffrire parecchio, rispetto al passato ho sofferto di più questa cosa qui, mi impegnavo sempre di più e poi non riuscivo a sentire la competizione, c’è stata questa difficoltà ma credo di averla superata, mi sento bene mentalmente e fisicamente, ho tanta voglia di tornare a competere e sentirmi ancora un giocatore”.

12:36

Le prime parole di Berrettini: "Torno presto"

“Un saluto e un ringraziamento a tutti, avevo promesso una chiacchierata tutti insieme, per raccontarvi quello che sto facendo, volevo ringraziarvi e dirvi che il rientro in campo sarà a breve, spero di fare una bella annata e mi sto concentrando come non mai per divertirmi e far divertire voi”

12:27

Sta per iniziare la conferenza

Tutto pronto, sta per iniziare la conferenza di Berrettini

12:14

Berrettini, duri allenamenti a Montecarlo

In questo periodo Berrettini si sta allenando molto a Montecarlo. L'obiettivo è tornare al top il prima possibile.