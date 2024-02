Il Volo verso lo scioglimento? La recente litigata in radio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble ha allarmato tutti i fan. A svelare qualcosa in più ci ha pensato il settimanale Chi, che ha fatto sapere: "Che cosa c’è dietro questa storia? In realtà Barone da tempo sta prendendo lezioni private per un futuro da solista. Ma questo senza che il gruppo si divida". Barone potrebbe quindi intraprendere una carriera da solista senza però mollare effettivamente il gruppo. Chi vivrà, vedrà...