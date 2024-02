Il Volo, lite in diretta tra Piero Barone e Gianluca Ginoble: "Mi sono rotto"

Tensione tra i ragazzi de Il Volo. Ospiti di Radio Number One per parlare della loro partecipazione a Sanremo 2024, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno avuto un duro scontro. Tutto è partito da una considerazione di Gianluca su Capolavoro, la canzone presentata al Festival: "È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ quasi troppo, come posso dire, seriosa, no? Noi siamo così, possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato".

Perché i ragazzi de Il Volo hanno litigato

Le parole di Gianluca non sono piaciute a Piero, che è sbottato: "Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me". Ginoble si è giustificato: "No, hai fatto i Queen e la gente magari non se l’aspettava". Ma Barone non ha apprezzato: "Ma la fai al modo de Il Volo. Ma parla al singolare, parla per te. La gente pensa: i ragazzi de Il Volo, una camera. Ma dormite tutti e tre insieme? Eh, min****". C'è aria di crisi nel gruppo? All’intervista non era presente il terzo cantante de Il Volo Ignazio Boschetto.