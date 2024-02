Belen con il nuovo fidanzato Bruno Cerella e...spunta la nemica!

Belen e il nuovo fidanzato... spunta la nemica Antonella Fiordelisi

Belen ha incontrato la sua nemica Antonella Fiordelisi, come spifferato da una fonte a Deianira Marzano: "Deia nello stesso ristorante c’è pure la Fiordelisi che credo fosse a tavolo con l’amicone di Belen Salvatore Angelucci e altra gente…che ridere! Belen nello stesso locale con il nuovo fidanzato Bruno e Justassal di cui non si separa mai a cena con Antonella e altra gente. Chissà se si sono beccate/viste anche se credo di no. Peccato!". Tra Belen e Antonella c'è stato, secondo le cronache, più di un diverbio a causa dei presunti flirt della Fiordelisi con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.