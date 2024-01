Belen e i tradimenti di Stefano De Martino: spunta Antonella Fiordelisi

Non si placa il gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino . Dopo aver spifferato i presunti tradimenti dell'ex marito a Domenica In , la soubrette ha parlato di una presunta tresca tra l'ex ballerino di Amici e Alessia Marcuzzi . Ora spunta un altro nome: quello di Antonella Fiordelisi, ex schermitrice oggi modella e influencer vista qualche tempo fa al Grande Fratello Vip. Pare che la 25enne sia stata corteggiata a lungo dal conduttore napoletano per poi cedere alla sua corte.

La storia tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi

A spifferare tutto l'esperto di gossip Alessandro Rosica, tra l'altro uno dei primi a parlare di un flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. "La Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Ho foto, chat, video. Antonella era single e quindi non c'è problema. Stefano però era impegnato", ha raccontato Rosica per poi rivelare che Belen ha tolto il segui su Instagram alla Fiordelisi quando ha scoperto tutto.

Belen Rodriguez ringrazia pubblicamente Alessandro Rosica

Nelle ultime ore Belen, in vacanza in Argentina con il compagno Elio Lorenzoni e la sua famiglia, ha pubblicamente ringraziato l'esperto di cronaca rosa: "Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti".

Novità su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Non appena letto il post di Belen, Rosica ha annunciato importanti novità: "Da anni vi raccontavo la storia parallela e i continui tradimenti da parte di Stefano. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura dal suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Grazie per avermi dato ragione. Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme".