Melissa Satta sul campo da tennis: messaggio a Berrettini?

ROMA - Mentre Matteo Berrettini ha parlato del suo addio con Melissa Satta in una conferenza stampa, in cui ha spiegato anche di sentirsi pronto a tornare in campo per risalire la china dopo i lunghi mesi di stop per infortunio, la 38enne showgirl non ha ancora affrontato in pubblico l'argomento ma sui social ha lanciato quello che sembra un 'messaggio' diretto al tennista romano, di dieci anni più giovane.