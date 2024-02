Belen al parco giochi: "Esibizione da lap dance" e si arrabbia

Giornata al parco con i figli per Belen Rodriguez che ha documentato tutto sui social network. La soubrette si è divertita con Santiago e Luna Marì sui tappeti elastici ma qualcuno non ha trovato particolarmente elegante il suo salto a destra e manca. "Beh certo, in un parco giochi mi pare normale l'esibizione lap dance, ma io dico, ma la sexy la deve fare pure al Parco Sempione? Ma una regolata questa scappata di casa proprio non riesce a darsela", ha scritto un utente.