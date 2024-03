Berrettini 'paparazzato' con la ex di Ultimo: nuova fiamma dopo Melissa Satta?

ROMA - Un periodo di grandi cambiamenti per Matteo Berrettini , che in questo 2024 vuole mettersi alle spalle i mesi tormentati dell'anno precedente in cui è stato frenato dagli infortuni . E dopo aver cambiato coach, interrompendo lo storico rapporto con Vincenzo Santopadre per affidarsi all'esperienza di Francisco Roig (in passato nel team di Rafa Ndal), ha anche chiuso la sua relazione con Melissa Satta .

Federica Lelli nuova fiamma di Berrettini?

Finita la storia con la 38enne showgirl, il 27enne tennista romano sembrerebbe però aver trovato un nuovo amore. Berrettini infatti è stato di recente 'paparazzato' a Roma insieme Federica Lelli, ex del cantautore Ultimo, con cui ha pranzato in un locale di Ponte Milvio come mostrato da alcune immagini diffuse da RTL 102.5. Una semplice amicizia? Non secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano, che parla di una frequentzione tra la 26enne influcencer (attiva nel settore moda e lifestyle) e Berrettini, pronto intanto a tornare in campo nel Challenger 175 di Phoenix (in programma dal 12 al 17 marzo).