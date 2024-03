Meghan Markle gongola per l'errore di Kate Middleton: cosa ha detto agli amici

Meghan Markle se la ride per l'errore di Kate Middleton , o almeno così assicurano fonti vicine all'americano Page Six. Le due cognate hanno ripreso a parlarsi dopo l'operazione all'addome della moglie di William ma la Principessa del Galles non è diposta a dimenticare tutto quello che è accaduto negli ultimi anni con l'ex attrice.

La reazione di Meghan Markle alla foto ritoccata di Kate Middleton

"Meghan non avrebbe mai commesso un errore del genere", sostiene una persona vicina alla Markle, che aggiunge: "Al posto di Kate Harry e Meghan sarebbero stati annientati". Tale "mistake" si è rivelato un vero e proprio autogol per Kate, come ribadisce l'esperto Antonio Caprarica: "I Windsor sono in crisi". E da tutta questa situazione potrebbero trarre vantaggio proprio i Duchi di Sussex, da tempo in cerca di un riscatto...