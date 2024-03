Isola dei Famosi 2024: spuntano i nomi di 5 nuovi concorrenti

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. TvBlog spiffera i nomi di alcuni probabili concorrenti. Ovvero: l'inviato di Striscia la notizia (e marito di Juliana Moreira) Edoardo Stoppa, il modello ucraino Artur Dainese, l'attore Francesco Benigno, la soubrette Matilde Brandi e l'ex pornostar Selen Luce Caponegro. Secondo Anticipazioni Tv sarebbero in trattative con la produzione anche due ex volti di Amici: LDA (figlio di Gigi D'Alessio) e Albe.