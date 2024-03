Michelle Hunziker di nuovo single: è già finita con Alessandro Carollo

Nuova delusione d'amore per Michelle Hunziker: la relazione con Alessandro Carollo è già finita. A farlo sapere il settimanale Chi, che cita fonti vicine alla coppia scoppiata: "Di recente Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno e, nei giorni scorsi, Chi l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo".