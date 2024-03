Kate Middleton senza pace: ora spunta il furto della cartella clinica

Ancora uno scandalo per Kate Middleton e i Windsor. Stando a quanto riporta il Mirror, il personale della London Clinic, l'esclusivo ospedale dove la Principessa del Galles è stata operata all'addome lo scorso gennaio, "ha tentato di accedere ai suoi referti medici privati" per divulgare notizie sulle reali condizioni della 42enne. L'Ufficio dei commissari per l'informazione (ICO) ha confermato di aver ricevuto un "rapporto di violazione" e sta svolgendo indagini. "Almeno un membro dello staff sarebbe stato sorpreso mentre cercava di accedere alle cartelle cliniche", fa sapere il tabloid che ha poi aggiunto che è stata avviata un'indagine interna presso la struttura londinese. La London Clinic è nota per avere tra i suoi pazienti reali - lo stesso Re Carlo è stato operato qui alla prostata - primi ministri e altre celebrità.