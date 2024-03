La dieta di Kate Middleton dopo l'operazione: c'è la data per tornare in pubblico

Kate Middleton pronta a tornare. La Principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale per tredici giorni a seguito di un intervento chirurgico addominale programmato. Un esperto di salute ha parlato in esclusiva con GB News per spiegare come la 42enne sta quasi sicuramente gestendo il suo recupero all'Adelaide Cottage, dove vive con il principe William e i loro tre figli.