Chiara Ferragni news, come ha preso l'intervista di Fedez a Belve

Come ha preso Chiara Ferragni l'intervista di Fedez a Belve? E perché ormai da quasi due settimane è sparita dai social? Dell'influencer e imprenditrice non si sa più nulla, se non che è a Milano e un paio di giorni fa ha accolto i figli di ritorno dal viaggio negli States con Fedez. A mostrarlo è stata sua mamma, Marina, in un post. Solo lei, perché Chiara, tornata da Dubai, ha scelto ancora una volta il silenzio social. Il suo sembra essere davvero un momento difficile, senza fine: non si parla più di lavoro, sponsorizza, neppure troppo, solo i prodotti della sua azienda, non si fa vedere agli eventi mondani.