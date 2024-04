Fedez a Belve: orario e dove vedere il programma della Fagnani in tv

ROMA - Cresce l'attesa per Belve, il programma tv condotto da Francesca Fagnani. Il secondo appuntamento della nuova stagione è fissato su Rai 2 per oggi (martedì 9 aprile) alle 21.30 e in streaming su Rai Play. Il più atteso è senza dubbio Fedez. Finora pochi spoiler, anche se non sono mancate delle immagini dell'intervista in cui il rapper è in lacrime e alcune indiscrezioni in anteprima. Verrà trattata chiaramente la separazione con Chiara Ferragni dopo il caso pandoro e si parlerà anche del rapporto con i figli. La curiosità è tanta. Sui social non si parla d'altro.