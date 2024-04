Fedez svela i motivi della rottura con Chiara Ferragni: la confessione a Belve sul caso Balocco

In una lunga intervista esclusiva a Belve, in onda il 9 aprile in prima serata su Rai2, Fedez parla per la prima volta con Francesca Fagnani dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, tra momenti di commozione, ironia, ma anche irritazione. Sul cosiddetto pandoro-gate e sulla fine del suo matrimonio, il rapper risponde deciso: "Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì". E quando Fagnani incalza e chiede: "Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?", la temperatura - si legge nelle anticipazioni della puntata - in studio sale.