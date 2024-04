Harry torna a Londra ma "William e Kate non lo incontreranno per un motivo"

Il Principe Harry tornerà a Londra il mese prossimo - in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games - ma non incontrerà William e Kate. A farlo sapere ad OK! una fonte vicina alla royal family: "Non ci sarà nessun incontro per un motivo molto personale". Ovvero, "William e Kate si stanno concentrando sulla salute della Principessa in questo momento. Harry ha inviato i suoi migliori auguri alla cognata ma un incontro è ancora prematuro".