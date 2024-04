Il motivo per cui Meghan Markle non perdona Kate Middleton nonostante il cancro

Meghan Markle, nessun riavvicinamento a Kate Middleton nonostante il cancro

Sono in molti a sperare che Harry e Meghan possano riappacificarsi con la royal family dopo i problemi di salute di Re Carlo e Kate Middleton ma a quanto pare questo non accadrà. Quinn ha spifferato che la Markle è rimasta apparentemente scioccata dalla notizia della malattia di Kate ma allo stesso tempo crede che la loro relazione sia diventata troppo velenosa per poter essere facilmente riparata. In più Meghan non vuole che i suoi sforzi per riconciliarsi con Kate vengano interpretati erroneamente come una reazione al cancro. A quanto pare la Markle non si sente in colpa per aver preso le distanze dalla Middleton, dalla quale sperava di ricevere più sostegno durante la sua permanenza nel Regno Unito.

Meghan Markle e Kate Middleton, la pace tra le due cognate è più lontana che mai

Questa mancanza di sostegno ha generato un profondo risentimento nella Duchessa di Sussex, poiché considerava Kate come l'unica che avrebbe potuto e dovuto comprendere le sue sfide come "outsider" nella famiglia reale. Del resto Kate, proprio come Meghan, non ha neppure una goccia di sangue blu: entrambe sono semplici commoner. Il rapporto tra le due cognate resta dunque teso e complesso e solo il tempo dirà se le loro divergenze saranno superate.