Dani Osvaldo sta male e ci riprova con Gianinna Maradona

Dani Osvaldo si starebbe riavvicinando a Gianinna Maradona mentre prova a superare i suoi problemi di salute mentale. A far sognare i fan le ultime storie Instagram dell'ex calciatore che, mentre cenava alla Cantina Lo de Tata, a Mar Del Plata, ha condiviso una foto retrò presente nel locale in cui si vede Diego Armando Maradona insieme all'ex moglie Claudia e alle figlie (da bambine) Dalma e Gianinna.

Dani Osvaldo: è di nuovo amore con Gianinna Maradona?

Sebbene sia nota l'ammirazione di Daniel per El Pibe de Oro è curioso che abbia scelto di pubblicare un'immagine in cui appariva la sua ex. Per molti un chiaro segnale del riavvicinamento tra i due che si aggiunge ai numerosi like che l'ex attaccante ha lasciato alle foto social di Gianinna. Senza dimenticare il messaggio di sostegno che Osvaldo ha ricevuto da Benjamin, il figlio che Gianinna ha avuto quindici anni fa dall'ex Aguero.

La storia d'amore tra Dani Osvaldo e Gianinna Maradona

Dani Osvaldo e Gianinna Maradona sono stati amici per tanto tempo prima di lasciarsi andare alla passione nel 2021. Una relazione tira e molla: negli ultimi tre anni i due si sono lasciati e ripresi più volte. C'è stata anche una proposta di matrimonio ma a novembre 2023 Dani e Gianinna hanno annunciato la rottura definitiva. Ma si sa che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano...